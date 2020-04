Nella conferenza stampa che sarebbe dovuta tenersi alle 14 e poi è slittata alle 19, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ufficializzato che le misure restrittive saranno prorogate fino al 3 maggio. Si è detto fiducioso sugli ultimi dati in Italia, le direttive secondo il premier stanno dando i loro frutti. Dal 14 aprile riapriranno cartolibrerie, librerie e negozi per bambini. Via anche alle attività forestali.