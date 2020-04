Coronavirus. Negativi tutti i tamponi al “Paradiso Verde” di Sturno.

Continua il monitoraggio da parte dell’Asl per operatori e ospiti delle strutture per anziani. Stamattina sono stati effettuati i tamponi presso la Comunità Tutelare per non Autosufficienti Paradiso Verde a Sturno, dove tutti gli operatori e gli ospiti sono risultati negativi. Un gran sollievo per il Direttore e la Caposala che dal 26 febbraio hanno deciso di vietare l’accesso a parenti e fornitori i quali scaricano all’esterno e solo dopo aver disinfettato i contenitori possono entrare nella struttura ed essere conservati. Per tutelare gli anziani sono state subito messe in atto misure preventive come la fornitura di DPI (guanti mascherine cuffiette e calzari monouso ) oltre alla misurazione della temperatura con termometro digitale ogni inizio turno ed un percorso di sanificazione degli operatori in ingresso. Gli anziani sono stati informati senza allarmismo e sono state subito attivate le videochiamate per non fare pesare le distanze. La direzione ringrazia gli operatori per il grande lavoro, l’amore e l’attenzione che stanno dedicando alla salute e al benessere psico-fisico degli utenti.

