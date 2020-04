Il numero dei decessi oggi fa registrare un importante decremento in Italia, 260, il più basso dal 15 marzo. Le vittime totali sono 26.644. Calano invece i guariti, di circa un migliaio rispetto agli scorsi giorni, oggi si attestano sulle 1.808 unità per complessivi 64.928. Si registra un +2.324 per i nuovi contagi (197.675 totali e 106.103 attualmente positivi). Incremento rispetto a ieri di 256.

