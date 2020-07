Coronavirus. De Luca: “ I contagi stanno scendendo”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha anticipato il consueto aggiornamento quotidiano sull’andamento dei contagi sul territorio, dichiarando che in Campania si sono registrati 14 nuovi casi nelle ultime ore. Intervenuto a Ischia, per la presentazione del progetto di ampliamento dell’ospedale Rizzoli a Lacco Ameno, il presidente della Regione Campania ha dichiarato: “Negli ultimi giorni abbiamo avuto qualche contagio di importazione. Oggi, credo, abbiamo 14 casi. Stiamo scendendo, ma l’80% di questi casi sono derivati da screening, cioè da controlli che facciamo sui contatti”.

“Il Governo ha deciso di aprire tutto – ha dichiarato ancora De Luca – e a mio parere ha fatto bene, la Campania per la verità è quella che ha riaperto per ultima. Forse poteva esserci un’attenzione in più solo rispetto all’apertura delle frontiere. Alcune decine di casi di contagi che abbiamo avuto da noi sono casi di importazione: Bangladesh, Pakistan, Bulgaria, Romania, Serbia, Brasile. Questo ha portato a qualche incremento, ma vedo che poi il Governo ha preso delle misure di chiusura, quindi adesso dobbiamo gestire questa fase”.

Il presidente della Giunta regionale ha poi ancora una volta fatto un appello al senso di responsabilità dei cittadini campani. “Con il senso di responsabilità possiamo gestire con grande tranquillità questa fase di transizione. Noi saremo sempre attenti e rigorosi, nel senso valuteremo quotidianamente l’andamento dell’epidemia. Se dovessimo avere episodi gravi prenderemo le misure conseguenti, senza guardare in faccia a nessuno. Per quel che riguarda la struttura regionale abbiamo un compito preciso, quello di individuare a minuti i possibili contagi per spegnere i focolai: il compito è quello di fare una corsa contro il tempo, arrivare dove si determina un contagio, ricostruire la catena di contatti e spegnere rapidamente il focolaio.

