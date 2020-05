I casi totali di Covid-19 in Italia sono 207.428, 1.965 in più rispetto a ieri. 28.236 i deceduti (+269), 78.294 i guariti (+2.349 mentre 24 ore fa si è stabilito il record con un +4.693). Gli attualmente positivi si attestano sulle 100.943 unità. I pazienti sintomatici sono 17.569, quelli in terapia intensiva 1.578 (-116). Dati diramati dalla Protezione Civile.

