Coronavirus. Oggi 333 morti in Italia, calano contagi e pressione ospedaliera.

I casi totali di coronavirus in Italia, includendo vittime e guariti, sono 199.414 con un incremento rispetto a ieri di 1.739 unità. Gli attualmente positivi, come reso noto dal bollettino diramato dal capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, raggiungono quota 105.813, rispetto a ieri -290. I ricoveri in terapia intensiva si attestano sulle 1.956 unità, decremento di 53 persone rispetto a ieri. Quelli sintomatici sono 20.353 complessivi (-1.019). In isolamento domiciliare sono in 83.504. Oggi si sono registrati 333 morti, ieri 260. I guariti 1.696, totale 66.624.

