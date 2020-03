Coronavirus. Oggi 57 tamponi positivi in Campania su 281, 698 totali.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che dal pomeriggio di oggi sono stati esaminati:

– presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno 142 tamponi di cui 27 risultati positivi;

– presso il centro di riferimento dell’ospedale Ruggi d’Aragona 66 tamponi di cui 19 risultati positivi.

Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità anche per questi 46 tamponi.

Totale positivi di oggi: 57 (11 del Ruggi arrivati in nottata + 19 della sessione pomeridiana dello stesso ospedale + 27 del Cotugno).

Totale tamponi di oggi: 281

Totale positivi in Campania: 698

