I casi positivi di oggi in Italia sono 675, un importante decremento, con il totale che si attesta sulle 104.291 unità. Il dato che invece non può essere considerato positivo è quello dei deceduti, ancora 602 e 21.067 complessivi. Si sono registrati 1.695 guariti, totale 37.130. In flessione da un po’ di giorni i ricoverati in terapia intensiva, -74 in giornata. La quota è di 3.186. I casi, compresi vittime e guariti, sono 162.488 (+2.972).