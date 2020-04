Oggi, per quanto comunicato dalla Protezione Civile, sono morte 482 persone (ieri 575) per un totale di 23.227. I guariti continuano ad aumentare in modo importante, 2.200 (ieri 2.563) e complessivi 44.927. L’aumento degli attualmente positivi è di 809 unità (ieri solo 355), i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono pari a 3.491, 2 in meno rispetto a ieri.

