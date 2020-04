I numeri continuano ad essere consistenti, probabilmente si è vicini al picco. Oggi in Italia 727 morti per un totale di 13.155. Ieri erano stati 837. I guariti complessivi sono 16.847, oggi 1.118. I positivi attuali raggiungono quota 80.752, oggi 2937 rispetto ai 2.107 di ieri. In isolamento domiciliare 48.134 persone, 28.043 i ricoverati con sintomi di cui 4.035 in terapia intensiva.

adsense – Responsive – Post Articolo