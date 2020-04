Coronavirus. Oggi più contagi in Italia, il dato dei guariti e dei ricoverati continua a migliorare.

I contagi odierni in Italia si attestano sulle 1.996 unità (56.609 tamponi), in crescita rispetto ai ieri, gli attualmente positivi sono 100.269. I casi totali, compresi anche vittime e guariti, sono 152.271, +4.694 in un giorno. Il dato dei guariti conforta ancora con un incremento di 2.079 (ieri 1.985). I dimessi complessivi sono 32.534. Continua a calare il numero dei ricoverati sintomatici, -98, per un totale di 28.144 così come quelli in terapia intensiva, -116, per un totale di 3.381. Le persone in isolamento domiciliare si registrano sulle 68.744 unità. I morti di oggi raggiungono quota 619, numero consistente, quelli complessivi sono 19.468.

