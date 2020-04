Record di guariti in Italia nella giornata odierna, ben 2.099, il totale è di 26.491. Gli attualmente positivi sono 95.262, oggi 1.195, ieri erano stati 880. I ricoverati sintomatici diminuiscono di 233 unità. In flessione anche i deceduti, oggi sono stati 552. Il numero dei nuovi contagiati è di 3.836 per complessivi 139.422.

