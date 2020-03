Coronavirus, Paolo Russo (FI): “In Campania il numero di militari è sempre lo stesso, altro che lanciafiamme”

“La faccia feroce di De Luca non basta e non bastano nemmeno i suoi penultimatum che poi non trovano riscontro nei fatti. Per far applicare le misure di contenimento sociale i militari servono davvero”: così il deputato Paolo Russo, responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia.

“Fino ad oggi però l’unica cosa che è accaduta è stato il trasferimento tra Napoli, Caserta e Salerno, di parte dei militari impegnati nell’operazione strade sicure della terra dei fuochi”.

“In pratica – aggiunge Russo – le risorse 100 erano e 100 sono, solo che Napoli e Caserta ne hanno perse 40, mentre le città di Benevento ed Avellino ne sono del tutto sprovviste”.

“I militari servono davvero, non per fare annunci e sceneggiate. Il presidente De Luca chiami il governo, che peraltro è il suo governo, e la smetta di far finta”, conclude Russo.

