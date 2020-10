Coronavirus, Pionati (AdC): “De Luca mostri foto circumvesuviana, non può dare sempre colpe ad altri”

“Invece di far vedere tac o foto di feste private De Luca, che è diretto responsabile dei trasporti della Campania, faccia vedere come fa viaggiare i cittadini nella circumvesuviana o negli autobus di Napoli: si capiranno meglio i motivi del contagio. La vera sciagura per la Campania è la sua rielezione. La specialità di De Luca è scaricare le responsabilità sugli altri, mai su se stesso. Ma stavolta il giochino non funziona : per mesi, oltre al cabaret, cosa ha fatto per arginare la prevista, seconda ondata?” Lo dichiara Francesco Pionati, presidente di Polo Sud.

