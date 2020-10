Vi comunico che in data odierna ho avuto l’esito POSITIVO del tampone di mia Madre DI RIENZO CATERINA, mi dispiace e in questo momento vi chiedo la massima collaborazione. Prego chiunque abbia avuto contatti con lei negli ultimi 14 giorni di comunicarlo a me al numero 339.4658916 oppure agli uffici comunali al numero 08251884131.

Il Vostro Sindaco Stefania Di Cicilia.

