Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini è risultato positivo al Coronavirus. Asintomatico e in isolamento nella propria abitazione come si apprende da fonte Ansa. Gli azzurri sono chiamati a disputare tre partite: mercoledì amichevole con l’Estonia, il 15 novembre contro la Polonia e il 18 in Bosnia.

