È risultato positivo Carlo, principe del Galles. Lo rende noto Buckingham Palace con un comunicato: “Ha sintomi lievi, è in buona salute e ha lavorato da casa, seguendo i ritmi usuali, negli ultimi giorni”. Il figlio della regina Elisabetta e del principe Filippo nonché erede al trono britannico ha 71 anni. La moglie e duchessa di Cornovaglia Camilla è risultata negativa. Carlo era in isolamento in Scozia da alcuni giorni.

