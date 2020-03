Coronavirus. Positivo Vlahovic della Fiorentina.

🔊 Ascolta l'articolo

“ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione. La Società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore”. Questa la nota della società viola. Vlahovic era sceso in campo nell’ultimo match dei toscani contro l’Udinese, per cui anche il team friulano verrà messo in quarantena. La Fiorentina e’ la terza squadra in Serie A che fa registrare casi positivi al Coronavirus dopo Juventus (Rugani) e Sampdoria (Gabbiadini, Thorsby, Colley, Ekdal).

Redazione sportiva

adsense – Responsive – Post Articolo