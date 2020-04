Coronavirus. Primo caso a Paternopoli, il Sindaco Cogliano: “La signora ha rapporti con un solo familiare con il quale non ha avuto contatti da 35 giorni”.

L’annuncio del Sindaco di Paternopoli Salvatore Cogliano.

“Cari concittadini buonasera, di seguito gli ultimi aggiornamenti.

L’Unita’ di Crisi Regionale mi ha appena comunicato che una cittadina residente nel Comune di Paternopoli e’ risultata positiva al test COVID-19. La signora è da oltre 50 giorni che non è presente sul nostro territorio in quanto ricoverata. L’unico familiare con cui la signora ha rapporti non ha avuto contatti con la medesima da oltre 35 giorni. Pertanto vi invito a mantenere la calma perché la situazione è sotto controllo. Per quanto riguarda le quarantene la situazione rimane stabile.

Buonanotte a tutti”.

