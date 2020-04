Coronavirus. Primo caso ad Aiello del Sabato, l’Amministrazione comunale: “Persona già in isolamento domiciliare obbligatorio”.

Primo caso di Covid-19 ad Aiello del Sabato. Sul sito ufficiale del Comune irpino si legge quanto segue.

“Purtroppo ci è giunta notizia dalle autorità competenti del primo caso di coronavirus nel nostro paese. Si tratta di persona che già su disposizione dell’ASL stava osservando un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio, poiché a contatto con familiare contagiato residente in altro Comune.

Sono state già attivate le procedure previste dal protocollo sanitario a tutela della salute pubblica.

Alla persona in questione, che attualmente è a casa in buone condizioni, va il nostro sostegno e l’augurio di una pronta guarigione.

Era prevedibile, naturalmente non auspicabile, che la continua diffusione del contagio potesse interessare anche la nostra comunità. Tuttavia, questo non ci deve intimorire, ma ci deve motivare ancora di più al rispetto scrupoloso delle regole e a restare tutti a casa: sicuramente ce la faremo!”.

adsense – Responsive – Post Articolo