Coronavirus. Proseguono i controlli straordinari disposti ieri da De Luca alle RSA.

Proseguono i controlli straordinari disposti ieri dal Presidente De Luca su tutte le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) della Campania. Strutture accreditate, ma non solo: nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli è stata scoperta una struttura di accoglienza denominata “Casa Famiglia”, nella quale nonostante ci fossero 42 ospiti ed alcuni di essi in condizioni sospette, con sintomi anche gravi, l’allarme è scattato solo quando è stato chiamato il 118 per la morte di uno degli ospiti. Sia la persona deceduta, sia tutti gli ospiti sono stati sottoposti a tampone e in attesa dell’esito, tre pazienti sono stati trasferiti in strutture ospedaliere; mentre per gli altri un team di medici dell’Asl Napoli 1 è da questo pomeriggio presso la struttura per monitorare lo stato di salute di ogni ospite. Sulla vicenda indagano i Nas dei Carabinieri.

I controlli proseguono in maniera rigorosa in collaborazione con le forze dell’ordine su tutte le strutture di accoglienza per anziani.

adsense – Responsive – Post Articolo