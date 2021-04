Coronavirus. Quattro decessi al Moscati.

Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati sono deceduti quattro pazienti. Un paziente di 66 anni di Serino (Av), ricoverato dal 30 marzo, è deceduto ieri sera nell’Unità operativa di Geriatria. La notte scorsa, nella terapia intensiva del Covid Hospital, è deceduta una paziente di 63 anni di Solofra ricoverata dal 14 marzo e in terapia intensiva dal 19.

Questa mattina, nell’Unità operativa di Malattie Infettive, è deceduta una 94enne di San Potito Ultra (Av), ricoverata dal 26 marzo. In Pronto soccorso è deceduto poco fa un paziente di 90 anni di Serino, trasportato alla Città ospedaliera dagli operatori del 118 in gravissime condizioni questa mattina.

