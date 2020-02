CORONAVIRUS. Quattro nuovi casi registrati in serata in Campania. Ecco dove

Quattro i nuovi casi registrati in serata nella regione: a Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, Giugliano e un altro a Napoli. 29 i morti, in totale, nel Paese. Ma aumentano anche le guarigioni, soprattutto tra gli under 65, perché l’infezione colpisce di più gli anziani e al Nord. E il governatore Vincenzo De Luca chiede di riaprire subito le scuole: «Sento cose cervellotiche in momento sbagliato. È evidente che non possiamo andare a ruota libera», afferma. Si rivolge ai sindaci: «In questa fase possono adottare un comportamento opportunistico e bloccare tutto oppure essere responsabili».

