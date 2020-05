Coronavirus. Quattro tamponi positivi in Irpinia, 2 ad Ariano.

L’ASL di Avellino comunica che, su 410 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino e dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Irpino, sono risultati positivi 4 tamponi, di cui:

– 2 residenti nel Comune di Ariano Irpino, uno ricoverato al P.O. “Fangipane” di Ariano Irpino e uno ricoverato all’AORN “Moscati” di Avellino;

– 1 di Castelfranci, ricoverato all’AORN “Moscati” di Avellino;

– 1 di Monteforte Irpino, asintomatico, già sottoposto a test rapido da parte dell’ASL.

Continua il Piano di Screening dell’ASL sulla popolazione per rintracciare quei soggetti che, pur non presentando i sintomi da COVID 19, posso rappresentare un veicolo di contagio dell’infezione.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi.

