Coronavirus. Quinto contagio a San Martino Valle Caudina.

L’Amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina rende noto il quinto caso di positività al Coronavirus, decimo totale nella Valle Caudina irpina (altri 4 a Cervinara e 1 a Rotondi).

“L’ASL di Avellino ci ha comunicato, da pochi minuti, l’esito positivo del tampone effettuato ad un nostro concittadino, che già si trovava in isolamentodomiciliare obbligatorio.

Abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale (COC) che congiuntamente al comando della Poliziamunicipale e alla Stazionedeicarabinieri, si sta adoperando per ricostruire i contatti e le relazioni che la persona contagiata ha avuto nell’ultimo periodo.

Alla persona colpita si rivolgono i migliori auguri per una piena guarigione.

Ci stiamo adoperando per adottare ogni iniziativa finalizzata a garantire la sicurezza di tutta la cittadinanza, con misure cautelari e rispettose delle vigenti normative igienico sanitarie.

Abbiamo raggiunto la quota di cinque contagi, stiamo attraversando un momento di difficoltà, unico nel suo genere, ma, crediamo, che con responsabilità e determinazione ne usciremo al più presto. Saremo chiamati, anche nelle prossime settimane, ad assumere comportamenti responsabili nel rispetto della nostra salute e di chi ci sta accanto”.

