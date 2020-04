Coronavirus. Restrizioni in Italia prorogate fino al 13 aprile.

Misure restrittive in Italia fino al 13 aprile. Lo ha deciso il Ministro della Salute Roberto Speranza. Proroga che successivamente potrebbe essere reiterata fino alla fine di aprile. Importante capire l’evoluzione del virus, strettamente collegata al comportamento degli italiani nel seguire le restrizioni. Pasqua e Pasquetta a casa ma era ampiamente prevedibile. Lo stesso Ministro ha fatto capire in modo esplicito che la ripresa sarà graduale e che l’unico modo per sconfiggere definitivamente il Coronavirus non potrà che essere il vaccino.

