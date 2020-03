Coronavirus. Rinviati gli Europei di calcio, slittano al 2021.

La pandemia del Coronavirus ha costretto al rinvio degli Europei di calcio che si terranno nel prossimo anno. Ciò per consentire il completamento dei tornei nazionali. È stato istituito un gruppo di lavoro per trovare la soluzione relativa alla conclusione di Europa League e Champions League, attualmente sospese. È stata rinviata anche la Coppa America che si sarebbe dovuta disputare in Colombia e Argentina dall’11 giugno al 10 luglio. Ecco il comunicato della UEFA sul rinvio degli Europei, non si giocheranno ne’ amichevoli tra Nazionali e ne’ play off per la manifestazione continentale slittata al 2021.

