“Vedo foto di Salvini in città senza mascherina lui e la maggior parte dei suoi sostenitori . Voglio ricordare che dopo le 18 in città occorre per obbligo di legge la mascherina. Salvini ne è esente . Può fare ciò’ che vuole ? Un leader dovrebbe rispettare la legge . Una vergogna”. Queste le parole del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il leader leghista nel tour campano di ieri non ha mancato di far tappa nel capoluogo sannita.

