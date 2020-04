Coronavirus, Salvini raccoglie le richieste dei sindaci campani

Matteo Salvini è sempre in contatto con i sindaci, da Nord a Sud, e negli ultimi giorni ha moltiplicato messaggi e telefonate per conoscere i problemi e le richieste del territorio nelle settimane di emergenza da Covid19. Tra gli altri, in Campania il leader leghista si è confrontato anche nelle ultime ore con Vincenzo Catapano (San Giuseppe Vesuviano, Napoli), Giuseppe Cuomo (Sorrento, Napoli), Michele De Lucia (Positano, Salerno), Salvatore Vecchia (Cassano Irpino, Avellino). Anche grazie a questi contatti, Salvini ha sollevato alcuni problemi come la situazione delle case di cura con decine di malati Villa Margherita a Benevento e del Centro Minerva ad Ariano Irpino.

adsense – Responsive – Post Articolo