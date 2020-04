Un’altra bella notizia per Savignano Irpino, 3 guariti su 3 positivi. Oggi ce l’ha fatta un medico del Frangipane incappato nel virus quando era li’ per aiutare gli altri. Una storia non nuova in Italia, lodevole l’impegno dei camici bianchi. Nell’ Ospedale del Tricolle 14 gli operatori sanitari contagiati. A darne la lieta notizia è stato il Sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra Scarpone.

