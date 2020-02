Coronavirus, scuole chiuse anche la prossima settimana? Ecco cosa accadrà

Caos scuole per l’emergenza coronavirus. Mentre al nord la Lombardia chiede che il governo avalli una proroga delle ordinanze anti contagio (e quindi anche della chiusura degli istituti di ogni ordine e grado), Palazzo Chigi temporeggia e rimanda a oggi una decisione in merito.

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in merito risponde così sulla chiusura o riapertura delle scuole: “non decide il mio ministero, da anni. Saranno i governatori delle Regioni in stretto contatto con gli esperti e mi auguro che le scuole riaprano il prima possibile, mi auguro che il paese torni alla normalità il prima possibile. Ma la decisione non la prendo io né i singoli governatori, le decisioni devono essere confortate dall’Istituto superiore di sanità“.

Oggi dovrebbe essere comunicata la decisione sul cosa fare ed è probabile che nelle zone ad alto rischio contagio che la chiusura possa essere prorogata.

