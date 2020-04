Secondo estubato al “Frangipane” di Ariano, è un 75enne di Trevico. Era ricoverato in Terapia Intensiva. Altri tre pazienti al “Moscati” hanno, fortunatamente, ricevuto lo stesso trattamento. La speranza per il trevicano è quella di passare in un altro reparto. Bella notizia dopo la giornata nerissima di ieri, il paese più alto della Campania conta 6 contagi e 2 morti.

