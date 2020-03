Coronavirus. Sei positivi in Irpinia: due a Mercogliano, Avellino tocca quota 15.

L’Asl di Avellino comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’AORN “Moscati” di Avellino su 6 persone, di cui:

2 nel Comune di Mercogliano,

1 nel Comune di Avellino,

1 nel Comune di Solofra,

1 nel Comune di Cervinara,

1 nel Comune di Forino.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.

Una tregua per Ariano Irpino, 73 contagi per la città del tricolle. I casi totali salgono a 177. Mercogliano ne conta 9 complessivi, il terzo paese irpino più colpito insieme a Mirabella Eclano, con gli aggiornamenti di oggi Avellino passa a 15, Forino e Cervinara 3 a testa, 7 per Solofra. Quattordici i decessi, due i guariti.

adsense – Responsive – Post Articolo