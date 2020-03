Coronavirus. La situazione in Irpinia, i positivi sono 190.

di Redazione

Altri due casi a Solofra, 9 positività con le 2 odierne, stesso numero di Mirabella Eclano. L’Irpinia raggiunge quota 190. Primi casi a Contrada e Torre Le Nocelle, quarto a Forino, terzo a Villanova del Battista, secondo a San Martino Valle Caudina. Questa il quadro dopo i dati di poco fa. Nessun contagio ad Ariano, 75 totali per il focolaio irpino. Anche Avellino non ne fa registrare oggi, il capoluogo è a 15. Il terzo centro più colpito è Mercogliano con 10. Dopo la cittadina conciaria e quella degli Scavi c’è Flumeri con 8 casi a cui si aggiungono tre morti. Cinque totali in Valle Caudina, 3 anche a Cervinara, 5 in Irpinia d’Oriente, tutti a Lacedonia, 4 a Chiusano San Domenico, come Forino, 9 in Baronia (5 Scampitella, 2 Trevico, 1 Castel Baronia, 1 Vallesaccarda), 2 nel baianese e 2 a Lauro. I decessi sono 17, tre i guariti.

