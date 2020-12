Coronavirus, SIBILIA (M5S): “Necessaria la zona rossa nelle festività, confidiamo nel senso di responsabilità degli italiani”

Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA: “I troppi distinguo rischiano di mettere in pericolo la salute degli italiani. Puntiamo alla zona rossa nelle festività per ridurre al minimo le occasioni di contagio: i sacrifici di oggi ci consentiranno di piangere meno morti domani. Il regalo più grande che ci possiamo fare per questo Natale è quello di rispettare le regole, come abbiamo dimostrato di saper fare. È impensabile avere un poliziotto per ogni cittadino: la nostra forza è la responsabilità come popolo italiano. Lo dobbiamo ai familiari delle oltre 66mila vittime italiane del Covid19 e alla speranza che dobbiamo nutrire per la ripresa, che grazie al piano vaccini è sempre più vicina”.

