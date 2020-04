Coronavirus, SIBILIA (M5S): “Taglio subito degli stipendi dei parlamentari, come in Giappone. Come gesto di unità”

“In Giappone i parlamentari di maggioranza e opposizione si tagliano lo stipendio come gesto di vicinanza ai propri concittadini che soffrono le ricadute del Coronavirus.

In Italia, paese più colpito del Giappone, abbiamo proposto di fare lo stesso. Per tutta risposta ho sentito solo polemiche da chi usa la situazione per ribaltare il governo. Chiedo a tutti i leader dei partiti italiani di aderire alla proposta di taglio degli stipendi. Senza giri di parole. Sarebbe un gesto di unità che spazzerebbe via ogni polemica”.

E’ quanto scrive il SS. Sibilia sulla sua pagina FB.

