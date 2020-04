Coronavirus, sindaci area nolana: “Con Sommese il nostro territorio perde uomo di grande valore”

“Profondamente dispiaciuti per la morte di Carmine Sommese che non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il coronavirus”: i sindaci e l’amministratore dell’Agenzia di sviluppo dei Comuni dell’area nolana esprimono cordoglio per la scomparsa del primo cittadino di Saviano.

“Chirurgo impeccabile ed amministratore attento e sensibile, Sommese – sottolineano – lascia un vuoto in tutte le persone che lo hanno conosciuto. Il nostro territorio perderà un uomo che si è sempre impegnato con slancio e dedizione verso i cittadini e verso i pazienti. Esprimiamo cordoglio alla famiglia cui siamo vicini in questo tragico momento”.

