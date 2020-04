I morti in Italia fanno registrare un incremento, oggi 566 per totali 20.465. I casi totali sono 159.516 considerando guariti e vittime, +3.153 rispetto a ieri. Calano i pazienti in terapia intensiva, 3.260 complessivi con un -83. Aumento invece per i ricoverati, +173 e 28.023 totali. I guariti sono 35.435.