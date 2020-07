Coronavirus, terzo contagio nel Nolano in cinque giorni. Sale la preoccupazone

Il nuovo caso si Covid a Cicciano inizia a preoccupare essendo il terzo in pochi giorni. Il nuovo positivo al Cronavirus è un amico del giovane di Cimitile ricoverato al Cotugno qualche giorno fa. Nelle prossime ore si saprà l’esito dei tamponi fatti alle persone che sono venute in contatto con i positivi e si spera in un risultato negativo . Intanto il primo cittadino di Cicciano annuncia: «Considerato che molte persone stanno sottovalutando una questione ancora tremendamente attuale e reale, seguirà ordinanza di restrizione per utilizzo di mascherine».

adsense – Responsive – Post Articolo