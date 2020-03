Coronavirus, tre nuovi casi in Irpinia: ad Avellino, Ariano e un non residente.

Sono risultati nella giornata di oggi positivi al Covid-19 i primi tamponi effettuati su tre persone, due delle quali residenti rispettivamente nel Comune di Ariano Irpino e nel Comune di Avellino. La terza è residente nel Comune di Mirabella Eclano, ma è domiciliato a Napoli e da tempo non ha frequentato la comunità eclanese. Sarà l’istituto Superiore di Sanità a confermare il tutto. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza fiduciaria sui contatti dei probabili casi.

