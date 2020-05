Coronavirus. Tre nuovi positivi e un ritorno di positività alla Sampdoria.

“L’U.C. Sampdoria informa che nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo”. Già colpita da 8 contagi, la Samp, più di un mese fa, si legge anche di un ritorno di positività. Tra Fiorentina, Torino e Samp notizie che non tranquillizzano per l’eventuale ripartenza della Serie A.

adsense – Responsive – Post Articolo