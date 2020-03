CORONAVIRUS. Tutti negativi i tamponi effettuati finora sui contatti della 47enne di Striano passata per l’Ospedale Moscati di Avellino

Al momento sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sui contatti della 47enne di Striano ricoverata per Coronavirus all’ospedale Cotugno di Napoli, che la fine di febbraio era stata presso il reparto di otorinolaringoiatra del Moscati di Avellino in visita al padre e poi anche presso lo stesso Pronto Soccorso. I test sono stati eseguiti su circa 60 persone ma al momento sono giunti gli esiti di circa metà dei campioni analizzati. Insomma, entro domani le analisi dovrebbero giungere al termine. Chiaramente, anche per le persone negative, continuerà la quarantena poiché la positività potrebbe insorgere entro le prossime due settimane. Il sindaco di Striano, Antonio Del Giudice, ha sentito oggi telefonicamente l’insegnante contagiata: «Sta bene, è vigili e cosciente e la febbre non è alta. È dispiaciuta di avere messo in apprensione tutta Striano e non solo».

