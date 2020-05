ORDINANZA N° 9 DEL 10 MAGGIO 2020 CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 11 AL 13 MAGGIO PER LA PREVENZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI AL CONTAGGIO DA COVID 19 IN ATTESA DEL RISULTATO DEL TAMPONE A CUI SI E’ SOTTOPOSTO IL SINDACO RISULTATO POSITIVO AL TEST RAPIDO E PER LA SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI.

adsense – Responsive – Post Articolo