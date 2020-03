CORONAVIRUS. Ultim’ora: il Presidente Donald Trump ha confermato che la clorochina e l’idrossiclorochina sono cure efficaci per il COVID-19!

In un briefing stampa organizzato dalla task force della Casa Bianca contro CoronaVirus il Presidente Trump ha dichiarato che l’amministrazione FDA-Food and Drug Administration ha concluso uno studio clinico su possibili farmaci in grado di trattare efficacemente COVID-19 usati nel trattamento della malaria in Africa sono cure efficaci per COVID-19.

Il Presidente ha detto che il governo federale renderà disponibile il farmaco a livello nazionale come soluzione immediata al COVID-19 mentre sono in corso la ricerca di altri farmaci e vaccini per curare COVID-19

La Cina non ha mai detto al mondo pubblicamente cosa stanno usando per curare COVID-19 ma gli americani lo stanno già facendo mentre combattono i propri casi.

adsense – Responsive – Post Articolo