Da qualche giorno non si registravano decessi in Irpinia, questa mattina purtroppo è spirato un 85enne di Taurasi che era ricoverato al Moscati di Avellino, nell’Unita’ Operativa Malattie Infettive. Positivo al Covid-19, era presso l’Azienda Ospedaliera dallo scorso 19 marzo. È la cinquantatreesima vittima in Irpinia.

