Decimo caso a Mercogliano, il Sindaco Vittorio D’Alessio rilascia questo messaggio.

“Si registra stasera un’ altra positività nel territorio Mercogliano, la decima. Si tratta di una persona che non risiede a Mercogliano, ma che era in isolamento in un’ abitazione cittadina in quanto aveva avuto contatti con un caso risultato positivo in quel nucleo familiare. Invito la cittadinanza alla calma e al rispetto delle regole. RESTATE A CASA!”

