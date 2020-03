Coronavirus, un contagiato anche a Pomigliano: l’annuncio è del sindaco

Un caso positivo di coronavirus è stato riscontrato a Pomigliano. Lo ha reso noto il sindaco Lello Russo, il quale ha sottolineato di essere in attesa della conferma dallo Spallanzani di Roma. L’uomo, che si trova in quarantena nella sua abitazione, avrebbe avuto contatti con l’avvocato di Napoli risultato positivo al test nei giorni scorsi. «La persona si trova in quarantena e non mostra alcun sintomo – ha detto Russo – ho comunicato al telefono con lui e tengo a dire che le sue condizioni psicologiche sono ottime. Da questo istante sarò in costante contatto con le autorità sanitarie e le istituzioni sovracomunali e avrò premura di tenere informata costantemente la cittadinanza. Per adesso, giacché il soggetto si trova in quarantena e non ha modo di entrare in contatto con altre persone, non si rende necessario alcun altro provvedimento».

adsense – Responsive – Post Articolo