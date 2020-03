Sale purtroppo il numero delle vittime, sono 26 in provincia di Avellino. Al Frangipane di Ariano Irpino è deceduto un 89enne della città del Tricolle e risultato positivo al Covid-19.

Attualmente sono ricoverati al P.O. di Ariano Irpino 30 pazienti in Area Covid e 5 in Terapia Intensiva. Di questi ne risultano positivi 22 (5 in Terapia Intensiva e 17 in Area Covid). 8 sono invece i pazienti sospetti. 5 sono risultati negativi.

