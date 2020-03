Coronavirus. “Villa Margherita” non risparmia l’Irpinia, positivo un anziano di San Mango sul Calore.

Il caso “Villa Margherita” non risparmia l’Irpinia. Oggi c’è stato il primo caso positivo a San Mango sul Calore, era un anziano ospite proprio presso la casa di cura beneventana che ha fatto registrare 25 contagi. Ora è ricoverato al “Rummo”, Ospedale del capoluogo sannita. Oggi in Irpinia il Covid-19 ha colpito in 4 nuovi centri: Avella, Sturno, Altavilla Irpina e appunto San Mango. Nell’ultimo aggiornamento altri due nuovi casi ad Ariano, 10 oggi e 85 totali per la città del Tricolle, 210 per l’intera Provincia.

