Coronavirus,Iovino: “L’assalto ai market in Campania inutile e deleterio”

L’appello del deputato M5S: “Serve senso di responsabilità o non ne usciamo”

“Oggi abbiamo un solo vaccino efficace contro l’avanzata del Coronavirus ed è il senso di responsabilità che non smetteremo mai di invocare nei nostri cittadini. Purtroppo, fin quando ci scontriamo contro il paradosso e l’assoluta imprudenza, si renderà inefficace qualunque misura messa in campo. Con l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, gli inviti a restare a casa, ad evitare gli spostamenti se non giustificati da comprovate esigenze e gli assembramenti in luoghi pubblici diventano un obbligo. Ed è assolutamente da condannare oltre ogni misura il comportamento di quanti nella mia regione, mentre il premier ancora illustrava le ultime misure adottate, si sono precipitati ad affollare market e discount, senza alcuna precauzione e senza ottemperare alle prescrizioni minime da adottare”. E’ quanto dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

“Se vogliamo veramente uscirne vincitori contro questa emergenza e intendiamo dare una mano concreta al personale medico che in trincea si batte h24 – è l’appello del parlamentare M5S – dobbiamo assumere comportamenti che evitino la diffusione del contagio. In una Campania che sconta un disastro sanità effetto di troppi anni di cattiva gestione, non possiamo permetterci di fare i conti con numeri come quelli che si registrano nelle regioni del Nord. Dobbiamo essere tutti responsabili, solo così possiamo farcela”.

